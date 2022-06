L'écran solaire pour cuir chevelu, ça sert vraiment à quelque chose ?

Appliquée habituellement pour protéger le visage des dangers du soleil, cette protection s'utilise également pour le cuir chevelu.

Vous pouvez retrouver ces protections solaires, sous forme de brume ou de poudre. Les brumes contiennent donc un SPF et protègent souvent également les cheveux des UV, une double protection bien utile. Faciles à appliquer, ces brumes sont un peu plus simples à trouver et à utiliser que les protections en poudre.

Attention cependant à ne pas les confondre avec les brumes protectrices sans SPF, plus courantes sur le marché.