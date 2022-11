L'écosystème unique du désert d'Atacama menacé par les déchets du monde.

Le Chili s'est spécialisé depuis plus de quarante ans dans le commerce de vêtements d'occasion, entre habits jetés par les consommateurs, déstockages et bonnes œuvres provenant du monde entier. Selon les douanes chiliennes, en 2021, quelque 46.285 tonnes de vêtements usagés sont entrés dans le pays. Les vêtements, tout comme les voitures, entrent par la zone franche du port d'Iquique. Ils sont destinés au marché de l'occasion chilien ou à celui d'autres pays latino-américains.

La plupart des voitures sont, elles, réexportées vers le Pérou, la Bolivie ou le Paraguay. Cependant, beaucoup terminent dans les rues d'Iquique ou sur les flancs des collines environnantes. Plus de la moitié des vêtements et chaussures produits à bas coûts et à la chaîne, en Asie pour l'essentiel, finissent éparpillés dans le désert du fait de l'engorgement du circuit.

Régulièrement, ces décharges sauvages sont incendiées afin d'en réduire les nuisances, provoquant d'épais nuages de fumées toxiques. "Ces incendies sont très toxiques car ce qui en émane est du plastique brûlé", souligne Paulín Silva, une avocate qui en mars, a déposé une plainte contre l'Etat chilien auprès d'un tribunal dédié aux questions environnementales. Originaire d'Iquique, Me Silva dénonce notamment la passivité de l'Etat face à ces décharges qui, assure-t-elle, constituent "un risque environnemental" et "un danger pour la santé humaine".