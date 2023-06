L'écosexualité, un mouvement qui incite à aimer la Terre comme "son amante" pour mieux la préserver.

L'un des préceptes phares de ce mouvement ? Abandonner la métaphore de la "Terre mère" pour la transformer en "Terre amante". "Nous voulons inciter les gens à développer une relation plus mutuelle, plus agréable, plus durable et moins destructrice avec l'environnement", expliquent les fondatrices dans leur manifeste. L'idée est plutôt simple à saisir : traiter la planète avec le même respect, la même considération et le même amour qu'on le ferait avec la personne qui partage notre vie au quotidien. "Dites-lui que vous l'aimez."

"Demandez-lui ce qu'elle aime, ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin."

"Goûtez-la, sentez-la !" "Si vous la voyez maltraitée, abusée, violée, exploitée, protégez-la du mieux que vous pouvez", peut-on par exemple lire dans la liste des "25 façons de faire l'amour à la planète" écrite par les co-fondatrices du mouvement.