L’écoresponsabilité dans les salons de toilettage, une nouvelle manière de chouchouter vos animaux de compagnie

Alors que la question de l'écologie, le bien-être animal ou encore l'environnement divisent encore énormément de belges, Stéphanie et Amélie sont sur la même lignée, en affirmant que c'est une nécessité tant pour les animaux que pour leurs propriétaires. Avant, les chiens n'étaient pas considérés à leur juste valeur, certains étaient lavés au Dreft comme nous l'explique la présidente de Canifed.

Il est temps d'agir pour le bien-être animal!

La toiletteuse attire l'attention sur le fait : " qu'il ne faut pas écouter les apriori des gens sur l’écoresponsabilité et le naturel parce que je pense qu'on va arriver à un stade où on sera tous obligés de revenir à l'essentiel, niveau nourriture et consommation, là on n'a plus le choix, on est au point de non-rupture".