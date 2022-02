L'écorce de riz de Camargue : des champs aux ballerines Repetto

De la cuisine au dressing, il n'y a qu'un pas et ce, même si vous habitez un duplex de la Cinquième Avenue à New York. Les acteurs de la mode rivalisent aujourd'hui d'inventivité pour dénicher des alternatives véganes et durables à certaines matières plus polluantes, voire d'origine animale, se tournant vers les richesses de la nature et de nos assiettes.

Ananas, pommes, raisins, champignons et autres déchets se substituent progressivement au cuir véritable.

La maison Repetto, spécialiste des chaussures de danse, propose une première version végane de ses chaussures vernies à base d'écorce de riz de Camargue. Une première ! Et c'est le modèle "Lili", initialement créé pour Brigitte Bardot, qui a aujourd'hui le privilège d'expérimenter cette trouvaille.