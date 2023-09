L’écoquartier "Rives Ardentes" à Coronmeuse (Liège) rencontre déjà un beau succès commercial

Preuve de l’avancement rapide de ce méga chantier, deux ans et demi après le premier coup de pelle, les premiers propriétaires vont bientôt occuper leur bien : "on parle de 84 appartements, poursuit François Prüm, qui seront mis en réception provisoire, s’ensuivront 16 maisons en juin 2024, 53 appartements en octobre, et à la marina, fin de l’année, des maisons et une vingtaine d’appartements." L’écoquartier veut respecter une mixité à plusieurs niveaux : "mixité sociale, explique Willy Demeyer, avec des appartements abordables financièrement, mixité économique aussi puisque le site accueillera de l’horeca, des entreprises et des commerces." Ainsi qu’une maison de repos et l’assureur liégeois Ethias dont l’immeuble sort de terre.

Les promoteurs avaient misé sur 30 ans pour finaliser l’ensemble; on parle désormais de 15 ans, vu le succès commercial actuel.