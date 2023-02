L’économie va bien, le chômage est historiquement faible. Ces bonnes nouvelles déplaisent aux banques centrales qui dirigent nos taux d’intérêt, explications sur les raisons de ce paradoxe :

Quand les choses vont mieux que vous ne vous y attendiez, comment réagissez vous ? J’imagine que vous êtes content et que vous remerciez le ciel ou qui vous voulez. N’importe quel être humain réagirait de la même manière. Pas tout à fait, je connais au moins deux personnes en ce bas monde qui ne réagissent pas exactement comme nous. Et mon souci, c’est que ces deux personnes, un homme et une femme, font partie des personnes les plus puissantes de cette planète. Je parle de Jérôme Pauwels, le président de la Banque centrale américaine et de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne.

A eux deux, ils dirigent les taux d’intérêt de notre petite planète. Et eux, qu’est-ce qu’ils constatent ? Et bien que les prévisions de récession ne se sont pas réalisées, que les économies ralentissent mais se portent plutôt bien, que le chômage reste trop faible, alors c’est complètement dingue. Mais toutes ces bonnes nouvelles ne plaisent pas à ces présidents de banques centrales. Jérôme Pauwels l’a d’ailleurs dit crûment tout cela ne lui plaît pas trop. Pour lui, l’économie doit absolument passer par la case récession, donc une croissance négative. Une récession de courte durée, mais une récession tout de même. Car il est juste entouré d’économistes qui lui disent que si l’inflation doit baisser durablement, il faut que nos économies passent à un moment par la case récession pour que la fièvre inflationniste retombe définitivement. Or, là, ce n’est absolument pas le cas...