L’économie russe se porte-t-elle mieux que celle de la zone Euro ?

Concernant le gaz russe, qui n’est presque plus acheminé en Europe de l’Ouest, si ce n’est le gaz naturel liquéfié, Moscou peut compter sur l’intérêt de la Chine. Les Chinois veulent décarboner leur économie en passant par cette énergie transitoire qu’est le gaz. Mais il n’y a pas assez de gazoducs entre ces deux pays et leur construction prend du temps.

C’est surtout sur l’exportation de pétrole que fonctionnent les sanctions occidentales d’après l’économiste. Il est vendu notamment à la Chine ou à l’Inde, mais son prix est bradé. "C’est là où les sanctions, en particulier sur les assurances qui vont avec le transport maritime du pétrole, mordent" affirme Éric Chaney. "La décote du pétrole russe, donc la variété Oural par rapport au Brent (NDLR : le pétrole de la mer du Nord, baril de référence pour l’Europe), est de 35%. En février, l’Oural se traitait à 56 dollars et le Brent à 85. Et de ce qu’on me dit dans les marchés pétroliers, c’est que la Russie en vend même des quantités importantes à l’Inde, en particulier à des prix encore inférieurs à ceux du marché parce qu’elle a besoin de devises. Elle a un besoin de plus en plus crucial de devises parce qu’en 2022, les choses allaient bien. Et à la fin 2022, tout à coup, il y a eu un énorme déficit du budget de l’État russe. Et là, il n’y a pas de miracle. Il faut faire rentrer des devises pour parvenir à combler les trous. Donc aujourd’hui, les Russes, apparemment, sont prêts véritablement à brader complètement leurs exportations de ressources naturelles. Alors le gaz, c’est compliqué, mais le pétrole, oui, ça c’est relativement facile pour pour avoir des devises".

Enfin, malgré ses contournements face à l’embargo de biens technologiques américains, européens, japonais, ou coréens, la Russie perd du temps. Et le temps, c’est de l’argent comme le dit la célèbre maxime. Pourquoi ? Parce que la technologie chinoise par exemple, n’est pas la même que celle utilisée par l’Occident. "Pour faire marcher les machines outils qui sont installées en Russie pour fabriquer des avions, des automobiles… Les pièces détachées, on ne peut pas remplacer de la technologie américaine par de la technologie chinoise. Il va falloir changer beaucoup de choses et cela prendra du temps. Et c’est une des explications d’ailleurs pour le fait que la production d’automobiles en Russie a quasiment disparu. Elle est tombée à zéro parce qu’il n’y a plus de pièces détachées et qu’on ne reconvertit pas les usines rapidement".