L’économie régénérative, la symbiose avec la nature plutôt que le parasitisme

Isabelle Delannoy, ingénieure agronome de formation, explique que revenir à la source du mot 'Economie' nous permet de comprendre que l’économie actuelle, majoritairement extractive, est une parmi d’autres possibles. On peut choisir d’autres règles du jeu comme celles de l’économie régénérative : "On devra passer à cette économie où comme un terreau fertile, on prend des ressources pour augmenter la fertilité d’un milieu naturel, social, industriel… L’économie régénérative se veut globale".

Régénération des écosystèmes, dont dépend l’équilibre planétaire

Végétaliser les villes

Du côté industriel, il s’agit de réutiliser les composants, régénérer les matières, faire perdurer les machines

Du côté social, il s’agit de retrouver du sens.

Pour Quentin de Crayencour, le développement durable, c’est déjà trop tard. L’impact de l’homme est tel qu’aujourd’hui, il faut régénérer. Entouré d’un collectif de 15-20 personnes, il proposera dès septembre le programme Seedhope, un processus novateur et transformateur pour les entrepreneurs : "J’ai plusieurs casquettes dont celle d’aider des managers qui ont fait des prises de conscience pour donner plus de sens à leur production. S’interroger sur le rôle de leur entreprise sur cette terre et enclencher une démarche plus collaborative sera l’objet de notre programme d’accompagnement".