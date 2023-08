L'économie néerlandaise entre en récession

L'économie néerlandaise s'est contractée pour le deuxième trimestre consécutif, selon une première estimation, plongeant les Pays-Bas dans une "légère récession", indiquent des chiffres publiés mercredi par l'Office central des statistiques (CBS).

La baisse enregistrée en cours des trois derniers mois est de 0,3%, après un premier trimestre 2023 déjà en berne avec une contraction de 0,4%, a précisé l'Office dans un communiqué.

La baisse de la consommation des ménages néerlandais a largement contribué à la contraction de l'économie nationale au cours de ce dernier trimestre, les Néerlandais ayant "surtout acheté moins de meubles et de vêtements", même s'ils ont dépensé davantage dans les secteurs de la culture et des loisirs, selon le CBS.

Le commerce extérieur des Pays-Bas a lui aussi fortement participé à ce ralentissement avec une augmentation des importations et une diminution des exportations, en particulier de l'industrie chimique néerlandaise, a-t-il ajouté.

Comparé au reste de l'Europe, après "un plongeon" lié à l'épidémie de Covid-19, "l'économie néerlandaise s'est rétablie beaucoup plus rapidement et fortement" mais depuis environ un an "c'est le contraire", a affirmé Peter Hein Van Mullingen , économiste en chef du CBS.

"La contraction néerlandaise de 0,3 % est frappante par rapport au développement économique des pays voisins", a souligné le CBS, notant qu'en France et en Belgique, l'économie a progressé respectivement de 0,5 et 0,2% au deuxième trimestre. En moyenne, le PIB de l'Union européenne (UE) est resté le même qu'au trimestre précédent.