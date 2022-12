L’économie européenne piégée par la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine ?

Ce n’est pas nécessairement plus simple avec notre allié américain. Donald Trump n’est plus là mais le "America First" reste le slogan de la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden a lancé un énorme programme d’investissement – doté de 430 milliards d’euros. De quoi subventionner les voitures électriques "Made in USA".

En arrivant à Washington cette semaine, le président français Emmanuel Macron a directement critiqué une politique jugée protectionniste, "super agressive" qui risque de "fragmenter l’Occident".