L'économie bruxelloise est plus exposée à la hausse du prix de l'électricité que le reste du pays selon l'IBSA

Depuis un an, les prix de l'énergie ont fortement augmenté en Europe, relève l'IBSA, l'Institut bruxellois de Statistiques et d'Analyses. La dépendance quasi-totale de la Belgique aux importations de produits énergétiques et les spécificités de notre système de tarification exposent notre pays à la flambée des prix de l'énergie bien plus que la plupart des pays de l'Union européenne. Entre la fin d'année 2020 et la fin 2021, les prix belges des produits pétroliers, de l'électricité et du gaz ont respectivement augmenté de 47%, 66% et 196%.