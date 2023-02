L’écologie pirate, ou comment élargir le front écologiste aux classes populaires

Coup de projecteur ce matin sur l’écologie pirate, théorisée par Fatima Ouassak, politologue. Dans son nouvel essai, "Pour une écologie pirate : Et nous serons libres", elle revient notamment sur Verdragon, la première Maison d’écologie populaire en France, qu’elle a cofondée dans un quartier populaire de Bagnolet, en Seine – Saint-Denis, en banlieue parisienne.

"Ce qui s’y expérimente, c’est un projet d’alliance entre deux organisations : Front de Mères, qui est plutôt une organisation écologiste des quartiers populaires, et Alternatiba, qui est une organisation climat, explique la politologue. Concrètement, au quotidien, on vient y chercher son panier de légumes auprès d’une AMAP, en circuit court, bio. On y expérimente une écologie à hauteur d’enfant. Tout ce qu’on y présente est mis à hauteur d’enfant, comme le GIEC ou la question climatique. On y fait du soutien scolaire, il y a un écrivain public, il y a nombre d’activités écologistes, mais encore une fois, de manière très concrète et accessible aux populations qui vivent dans les quartiers populaires."

Vous l’avez remarqué : l’expression "à hauteur d’enfant" revient souvent. Et pour cause. Fatima Ouassak en est persuadée : "les enfants des quartiers populaires sont en Europe les personnes les plus vulnérabilisées, les plus touchées par les désastres écologiques", note-t-elle dans son livre.

Pour elle, il s’agit de "regarder le monde, et la ville en particulier, de leur point de vue. Un rapport de l’UNICEF en 2021 montrait à quel point c’était les enfants qui subissaient le plus la pollution atmosphérique, notamment parce qu’ils sont à hauteur des pots d’échappement. Ils sont donc entravés dans leur libre, joyeuse et insouciante circulation par la place qu’occupe la voiture, par les murs et par la présence policière aussi. C’est ce que j’essaie de montrer. Il s’agit de voir ce qui peut faciliter au contraire leur libre, joyeuse et insouciante circulation, ce qui peut leur ouvrir des horizons, ce qui peut leur permettre de mieux respirer."

Si elle prône des changements, c’est que ceux-ci peuvent profiter à tous, selon un point de vue qu’elle estime "très intéressant et universel".