L’écologie, "c’est une autre manière de vivre ensemble" assure la philosophe Corine Pelluchon, l’espérance chevillée au corps

L’humain est capable de traverser l’impossible pour aboutir à une société plus bienveillante. Corine Pelluchon y croit et elle va chercher sa conviction au plus profond d’elle-même, elle qui a côtoyé la "dépression climatique", expression qu’elle préfère à éco-anxiété. "La dépression climatique se manifeste un peu de la même manière que le désespoir et pourtant que je distingue du désespoir. Elle se manifeste par le sentiment d’impuissance, d’accablement, le sentiment de ne pas voir l’avenir."

"Tout le monde reconnaît que le réchauffement climatique a une origine humaine, poursuit-elle. Mais il y a peu de changement au niveau des styles de vie et des décisions publiques. Il y a des réponses administratives, bureaucratiques qui ne suffisent pas. Et ça produit le sentiment d’une impasse qui bloque l’avenir et qui bloque l’énergie. Alors, moi je montre néanmoins que la dépression climatique a une origine noble, c’est l’amour du monde", avance l’écrivaine.