L’écologie !? Bah. C’t’un truc de gonzesses non ???

Lutter contre le désastre écologique c’est d’abord lutter pour plus d’égalité hommes-femmes : voilà la base de l’écoféminisme.

“être un vrai mec” pour certains, cela veut encore dire “manger du steak”, “avoir une grosse bagnole” et pratiquer des activités extrêmes en cramant son bilan carbone. Pour les femmes, le cliché est totalement différent. La femme, elle, est sensible, elle est douce … elle aime la nature. La femme protège son prochain, protège la nature mais l’homme viril, lui, prône la domination de la nature, des autres et particulièrement des femmes. Pourtant ces rôles, on ne les a pas dès la naissance… non, ce sont des constructions culturelles… qui justifient pas mal d’inégalités.

Selon l’ONU, les femmes seraient plus exposées au changement climatique : femmes et enfants auraient 14 fois plus de risques que les hommes de mourir lors d’une catastrophe naturelle. C’est vrai dans les pays en voie de développement où les femmes s’occupent de 80% de l’agriculture et où la sécheresse peut avoir des conséquences dramatiques. C’est aussi vrai chez nous, où la majorité des familles monoparentales sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Avec un risque élevé de précarité.