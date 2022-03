L’école, un moyen pour intégrer plus facilement quatre petits frères et sœurs ukrainiens à Woluwe-Saint-Pierre

De sa petite voix, Camelia précise d’ailleurs les choses. "J’étais devant la classe. Elle a couru et elle m’a fait un câlin". Depuis, c’est main dans la main que les deux petites filles entrent dans l'école. A la récréation, Isabela rejoint aussi parfois sa grande sœur Alisa dans la cour.

Et quand on demande à la petite Camelia ce qu’elle a compris de la guerre en Ukraine vécue par son amie ? "En fait, à la guerre, elle a dû partir sans une valise. Elle a pas de doudou. Et aussi, elle a pas de jouets". Et quand on lui demande comment elles se comprennent ? "Elle me prend la main", répond simplement Camelia. "Et je lui dis les prénoms des autres de la classe".

Vu le jeune âge d’Isabela, les apprentissages sont un peu plus simples. "On lui apprend les lettres de notre alphabet, puisque le leur en Ukraine n’est pas le même", ajoute Madame Louvet. "Hier on a fait le "i" et aujourd’hui on lui montre le "u" pour qu’elle apprenne à l’écrire. On lui fait aussi un maximum de sourires pour qu’elle se sente bien et on espère qu’elle pourra apprendre quelques mots le plus vite possible pour qu’on puisse communiquer plus facilement. Mais, en attendant, toute la classe la soutient. Ils viennent près d’elle pour lui montrer les choses et lui prêter du matériel".