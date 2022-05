L’Ecole supérieure des Affaires à Namur vous convie à ses festivités "L’Esa a du Chien" ce 7 mai

Ce projet s’intitule "L’ESA a du chien". L’évènement se tiendra ce samedi 7 mai en plein air rue du Collège à Namur. Petits et grands profiteront de nombreuses activités récréatives et éducatives autour du chien.

Les associations et les professionnels présents transmettront leur savoir et leurs conseils pour une relation maître chien au beau fixe et un compagnon de jeu toujours en forme. De plus, une attention particulière sera apportée à la sensibilisation à la propreté des espaces publiques.

Pour encore plus de convivialité, une niche de détente avec bars et foodtrucks est également prévue. Les produits locaux y seront à l’honneur.

Entrée gratuite !