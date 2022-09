L’école Steiner de Charleroi menacée de fermeture

Il s’agit de la seule école avec pédagogie alternative dans le secteur de Charleroi. Elle compte 3 classes de maternelle et 4 de primaire et accueille des enfants aux profils particuliers. Il y a notamment des enfants qui ont des troubles de l’apprentissage. Il y a également des élèves avec des problèmes de comportements, des enfants autistes et d’autres qui souffrent de phobie scolaire. Tous ces enfants et leurs parents sont venus chercher dans cette école ce qu’ils n’ont pas trouvé dans le système traditionnel.

La seule solution pour maintenir l’ouverture de son établissement est que la ministre de l’Éducation, Caroline Désir, rédige une note verte qui lui permettrait d’obtenir une dérogation. C’est pourquoi elle lui a fait parvenir une lettre en ce sens ce lundi 12 septembre.

Si rien n’est fait avant le comptage des élèves le 30 septembre prochain, l’école sera définitivement fermée dès le lendemain, le premier octobre, laissant ainsi les 85 élèves et leurs familles sans solution.