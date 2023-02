L’école jusqu’à 18 ans, c’est trop tard ?

Le débat se termine à Genappe avec le commentaire de Jacqueline : "Ce qui est important, c’est de développer davantage les formations en alternance pour les élèves en décrochage scolaire. On ne parle plus assez des métiers techniques et on ne valorise pas les métiers manuels. Pour suivre toutes ces formations, on ne peut plus se permettre des lacunes en français et en mathématiques. Celui qui ne veut plus aller à l’école doit avoir accès à des formations en alternance."

