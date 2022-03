L’école industrielle de Jumet fait peau neuve

La nostalgie n’avait plus sa place et le moment du changement était venu. L’isolation des fenêtres, de la toiture et du bâtiment dans son ensemble était obsolète. A ces problèmes, s’ajoutaient aussi des problèmes d’optimisation de l’espace, de la lumière naturelle ou encore de ventilation. Le chantier a donc été faramineux et il a fallu prendre le taureau par les cornes. De nombreuses études menées par IGRETEC ont permis d’évaluer les meilleures solutions et de les mettre en place. Nouveaux châssis, nouveau vitrage, nouvelle toiture, système de ventilation, vannes thermostatiques… Une refonte et une rénovation globale ont été opérées. A noter aussi que ce n’est pas simplement une victoire humaine mais aussi écologique et économique. Des premiers chiffres ont révélé que 30% d’électricité et 70% de gaz sont économisés grâce à ces travaux. Soit une économie annuelle de plus de 20.000 euros.