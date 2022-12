L’école française est-elle raciste et sexiste ?

Au fil des pages, on en vient à se demander comment cela est-il possible ? L’école ne devrait-elle pas être le lieu de l’émancipation ou de l’égalité des chances ? Pour répondre à ces questions, l’autrice revient quelques siècles en arrière notamment avec les lois Jules Ferry (fervent défenseur du colonialisme et ouvertement misogyne) qui rendent l’école obligatoire, gratuite et laïque pour tous les enfants entre 6 et 13 ans.

Ces mêmes règles construisent les fondements d’une école mettant en place une forme de hiérarchie entre filles et garçons. Bien entendu, de nombreuses révolutions ont eu lieu depuis cette époque. C’est notamment grâce à ces révolutions que filles et garçons peuvent prétendre à une éducation similaire en France. Cela dit, malgré des décennies de changements, la déconstruction des stéréotypes a été la grande absente de cette révolution pédagogique. Rien n’a été fait pour accompagner les jeunes, les enseignant·es et les professionnel·les dans une réflexion sur le genre et/ou la mixité. Et c’est là tout le nœud du problème.