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Школа та мови в Бельгії – всі наші статті | L’école et les langues en Belgique – tous nos articles

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il y a 24 minutesTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Навчання в Бельгії

Сотні українських дітей продовжують навчання в Бельгії, в бельгійських чи українських школах або навіть вдома. У Бельгії обов’язкова освіта починається з 5 років. Процедура реєстрації, організація навчання, правила, яких слід дотримуватися, тощо. Корисні резюме ви знайдете за цим посиланням :

https://www.rtbf.be/article/shkilna-osvita-education-scolaire-11056131

А інші дані про школу в Бельгії тут :

https://www.rtbf.be/article/shkola-stae-vse-dorozhchoyu-l-ecole-de-plus-en-plus-chere-11049385

https://www.rtbf.be/article/ostanniy-navchalniy-tizhden-v-shkolakh-ukraini-10999969

https://www.rtbf.be/article/u-belgii-navchayutsya-2065-ukrainskikh-ditey-10985290

Вивчайте мови в Бельгії

Ймовірно, ви або ваші діти значно покращили свої знання однієї з трьох бельгійських національних мов з моменту прибуття в "рівнинна країна". Це безперервний процес навчання, і ці кілька посилань скерують вас до різних систем безкоштовних курсів у Брюсселі чи Валлонії :

https://www.rtbf.be/article/brulingua-wallangues-bezkoshkovni-kursi-movi-des-cours-de-langues-gratuits-11087223

https://www.rtbf.be/article/zanyattya-frantsuzkoyu-cours-de-francais-gratuits-11082929

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovni-kursi-frantsuzkoi-movi-v-sharlerua-cours-de-francais-gratuits-a-charleroi-11056475

Також, слід згадати новий додаток "Bonjour Belgique", розроблений неурядовою організацією "Бібліотеки без кордонів". Це безкоштовний додаток для вивчення французької з української та кирилиці. Його символічно започаткували 9 листопада, у День української писемності та мови :

https://www.rtbf.be/article/biblioteka-bez-kordoniv-bibliotheque-sans-frontieres-11101945

А для тих, хто бажає паралельно вивчити або покращити свою англійську, ГО "Українські голоси" регулярно організовує розмовні столи для дорослих (мінімальний необхідний рівень: B1) в Українському громадському центрі в Брюсселі. Інформація на їхній сторінці у Facebook :

https://www.facebook.com/photo?fbid=138831572296768&set=a.117057627807496

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Scolarisation en Belgique

Des centaines d’enfants ukrainiens poursuivent leur scolarisation en Belgique, dans des écoles belges ou ukrainiennes, voire à domicile. L’obligation scolaire commence à partir de 5 ans en Belgique. Procédure d’inscription, organisation de l’enseignement, règles à respecter, … Vous trouverez un résumé utile via ce lien :

ttps://www.rtbf.be/article/shkilna-osvita-education-scolaire-11056131

Et d’autres données sur l’école en Belgique ici :

https://www.rtbf.be/article/shkola-stae-vse-dorozhchoyu-l-ecole-de-plus-en-plus-chere-11049385

https://www.rtbf.be/article/ostanniy-navchalniy-tizhden-v-shkolakh-ukraini-10999969

https://www.rtbf.be/article/u-belgii-navchayutsya-2065-ukrainskikh-ditey-10985290

Apprendre les langues en Belgique

Vos enfants ou vous-mêmes avez probablement considérablement amélioré votre connaissance de l’une des trois langues nationales belges depuis votre arrivée au "plat pays". C’est un apprentissage continu et ces quelques-liens vous dirigeront vers différents dispositifs de cours gratuits, à Bruxelles ou en Wallonie :

https://www.rtbf.be/article/brulingua-wallangues-bezkoshkovni-kursi-movi-des-cours-de-langues-gratuits-11087223

https://www.rtbf.be/article/zanyattya-frantsuzkoyu-cours-de-francais-gratuits-11082929

https://www.rtbf.be/article/bezkoshtovni-kursi-frantsuzkoi-movi-v-sharlerua-cours-de-francais-gratuits-a-charleroi-11056475

Enfin, mentionnons cette nouvelle application "Bonjour Belgique" développée par l’ONG Bibliothèques Sans Frontières. Il s'agit d'une application gratuite pour apprendre le français à partir de l'ukrainien et du cyrillique. Elle a été symboliquement lancée le 9 novembre, journée de l’écriture et de la langue ukrainiennes :  

https://www.rtbf.be/article/biblioteka-bez-kordoniv-bibliotheque-sans-frontieres-11101945

Et pour ceux qui souhaitent parallèlement apprendre ou perfectionner leur anglais, l’ONG "Ukrainian Voices" organise régulièrement des tables de conversation pour adultes (niveau minimum requis : B1) au centre communautaire ukrainien de Bruxelles. Infos via leur page facebook :

https://www.facebook.com/photo?fbid=138831572296768&set=a.117057627807496

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