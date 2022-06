L’école en plein air, la solution à adopter pour une meilleure scolarité ? "Cela motive les enfants"

Le contact avec la nature prend ses droits dans l’enseignement. Caroline Guy autrice du livre L’école dans les bois, Michèle Eloy et Emilie Hennot, membres du 'Collectif Tous Dehors' expliquent les bienfaits des cours en pleine nature.

Durant la crise sanitaire, l’école en plein air s’est généralisée pour que la scolarité se poursuive malgré les mesures de confinement.

Cette période désormais terminée, ne devrait-on pas conserver ce modèle éducatif où les enfants apprennent non plus assis sur des chaises, mais au contact du vivant ? C’est ce que propose dans cet ouvrage Caroline Guy qui a créé, en 2015, l’une des premières 'écoles dans les bois' (Forest School) de France. Dans Tendances Première, Michèle Eloy et Emilie Hennot apportent aussi leurs expériences du terrain.