L’école en liberté, en pleine nature et autour d'un feu de camp

On est loin de la position assise sur les bancs de l’école et on sent que les enfants sont heureux d’être là. La philosophie ici, c’est d’apprendre en liberté, par soi-même et souvent au cœur de la nature. Sans pour autant dénigrer l’une ou l’autre manière d’enseigner : "On propose juste une alternative", avance Marie-Ève.