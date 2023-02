L’école du changement : "les pédagogies actives, ça fonctionne avec tous les gamins"

À Molenbeek et à Saint-Gilles, deux écoles à pédagogie active ont ouvert leurs portes en 2017. Ici, pas de cours par matière mais des modules par thème. Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi ont suivi la deuxième rentrée de ces institutions avant-gardistes.

"C’est ma meilleure rentrée, je n’ai jamais été soutenue de cette manière, c’est formidable" s’enthousiasme une professeure de néerlandais de l’École secondaire plurielle maritime de Molenbeek. C’est sa première année dans une institution à pédagogie active et la jeune femme est conquise. Dans cette école, il n’y a pas de sonnerie, de notes ou de bulletins scolaires. Les 120 élèves reçoivent des appréciations dans un carnet de progression. Les sorties extrascolaires sont fréquentes et l’année est rythmée par des grands thèmes déclinés dans les différentes matières, comme "écologie et consommation" ou "protection et défense".

Dans "L’école du changement", Anne Schiffmann et Chergui Kharroubi ont voulu suivre la deuxième année scolaire de cette école atypique et du lycée Roger Lallemand à Saint-Gilles, lui aussi pionner de l’éducation active publique. Les établissements ont une organisation différente, mais la même volonté de démocratiser ce type d’enseignement. Le documentaire révèle les moments clés de la vie de ces deux institutions sur l’année 2018-2019. Le témoignage des équipes éducatives et le suivi de la vie scolaire nous éclairent sur le fonctionnement de ces écoles, leurs innovations et leurs difficultés. On comprend l’impact des choix pédagogiques sur l’éducation des élèves et le bien-être des professeurs.