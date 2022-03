"L’Ecole du bout du monde", premier film bhoutanais nommé pour un oscar

Tourné aux fins fonds d’un des pays les plus isolés de la planète, niché dans les montagnes de l’Himalaya, "L’Ecole du bout du monde" est le premier film bhoutanais nommé pour un oscar.

Il questionne "la quête du bonheur", selon son réalisateur, Pawo Choyning Dorji. Naturellement. Nommé en janvier aux Oscars dans la catégorie du meilleur long métrage international, "L’école du bout du monde" se trouve à Lunana, le village du Bhoutan où a été tourné le film. Situé à 3.400 mètres d’altitude, il ne compte pas plus d’une cinquantaine d’âmes, à dix jours de marche de la route la plus proche.

Le scénario de "Lunana : a Yak in the Classroom", son titre original, est empreint de mysticisme bhoutanais et de références au respect de la nature. L’action se déroule dans un décor naturel intact aux vastes étendues de terres vierges et aux sommets enneigés.