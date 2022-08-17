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Ukraine - Україна

Школа стає все дорожчою | L'école de plus en plus chère

il y a 3 heures - mise à jour il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Скоро початок навчального року, а таке спостереження: школа коштує все дорожче !

La Ligue Des Familles (асоціація, яка надає підтримку сім’ям у франкомовній Бельгії) опитала 2000 батьків. За 2021-2022 навчальний рік вони витратили в середньому :

- 255 євро на початкову.

- 428 євро на основну школу.

- 627 євро в старшій школі.

А коли навчальні заклади просять комп’ютерну техніку, як все частіше, потрібно додатково від 200 до 400 євро.

Також цього року зростання цін на всю сировину, пов’язане з інфляцією та війною в Україні, підштовхнуло вартість шкільного приладдя приблизно на 20%.

Ліга сімей сьогодні знову просить владу терміново перейти до безплатного постачання в початковій освіті, обмежити вартість шкільних екскурсій і встановити максимальну суму, що стягується з учня на інших рівнях навчання.

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Bientôt la rentrée scolaire, et ce constat : l'école coûte de plus en plus cher !

La Ligue Des Familles (l'association qui propose un soutien aux familles en Belgique francophone) a sondé 2000 parents. Pour l'année scolaire 2021-2022, ils ont déboursé, en moyenne :

- 255 euros dans le primaire.

- 428 euros dans le secondaire général.

- 627 euros dans le secondaire professionnel.

Et quand les écoles réclament du matériel informatique, comme de plus en plus souvent, il faut compter de 200 à 400 euros supplémentaires.

Cette année aussi, la hausse des prix de toutes les matières premières, liée à l’inflation et à la guerre en Ukraine, a fait grimper la facture des fournitures scolaires, d'environ 20%.

La Ligue des Familles redemande aujourd’hui aux autorités d’avancer d'urgence vers la gratuité des fournitures dans le primaire, de plafonner le coût des voyages scolaires, et de fixer un montant maximum à facturer par élève pour les autres niveaux d’études.

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