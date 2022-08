Школа стає все дорожчою | L'école de plus en plus chère

Bientôt la rentrée scolaire, et ce constat : l'école coûte de plus en plus cher !

La Ligue Des Familles (l'association qui propose un soutien aux familles en Belgique francophone) a sondé 2000 parents. Pour l'année scolaire 2021-2022, ils ont déboursé, en moyenne :

- 255 euros dans le primaire.

- 428 euros dans le secondaire général.

- 627 euros dans le secondaire professionnel.

Et quand les écoles réclament du matériel informatique, comme de plus en plus souvent, il faut compter de 200 à 400 euros supplémentaires.

Cette année aussi, la hausse des prix de toutes les matières premières, liée à l’inflation et à la guerre en Ukraine, a fait grimper la facture des fournitures scolaires, d'environ 20%.

La Ligue des Familles redemande aujourd’hui aux autorités d’avancer d'urgence vers la gratuité des fournitures dans le primaire, de plafonner le coût des voyages scolaires, et de fixer un montant maximum à facturer par élève pour les autres niveaux d’études.