Школа стає все дорожчою | L'école de plus en plus cher

Скоро початок навчального року, а таке спостереження: школа коштує все дорожче !

La Ligue Des Familles (асоціація, яка надає підтримку сім’ям у франкомовній Бельгії) опитала 2000 батьків. За 2021-2022 навчальний рік вони витратили в середньому :

- 255 євро на початкову.

- 428 євро на основну школу.

- 627 євро в старшій школі.

А коли навчальні заклади просять комп’ютерну техніку, як все частіше, потрібно додатково від 200 до 400 євро.

Також цього року зростання цін на всю сировину, пов’язане з інфляцією та війною в Україні, підштовхнуло вартість шкільного приладдя приблизно на 20%.

Ліга сімей сьогодні знову просить владу терміново перейти до безплатного постачання в початковій освіті, обмежити вартість шкільних екскурсій і встановити максимальну суму, що стягується з учня на інших рівнях навчання.