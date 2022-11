L’école de musique pour enfants La Ronde Des Musiciens fait faillite

Pendant 11 ans, la Ronde Des Musiciens a appris la musique à des centaines d’enfants, sur ses sites de Salzinnes et Profondeville, et depuis deux ans aussi à Ixelles en région bruxelloise.

L’an dernier, l’école accueillait encore 667 enfants alors qu’elle avait commencé avec 20 élèves à ses débuts. Elle fonctionnait avec une équipe de 30 professeurs qualifiés. 13 d’entre eux étaient d’ailleurs employés à durée indéterminée.

Mais ce mercredi soir, l’école de musique a contacté ses élèves ou leurs parents par mail, pour leur annoncer la fin de l’aventure. Il faut dire que le nombre d’inscrits a chuté soudainement. En juin, elle découvrait en effet qu’elle allait perdre 200 élèves pour les réinscriptions.

"Je pense que la raison fondamentale est la crise énergétique, analyse Nil Perrez Barreto qui porte le projet depuis le début. L’inflation fait que le budget des ménages est limité. Il faut faire des choix entre payer sa facture ou suivre un cours de musique qui coûte quand même assez cher parce qu’on n’est malheureusement pas subsidiés comme d’autres projets".

Des budgets de plus en plus étriqués pour les familles. Et, il faut le dire aussi, des prix de cours en augmentation. Nil Perrez Barreto évoque aussi une concurrence accrue entre écoles de musique.

Ces dernières semaines, l’équipe a tenté de remobiliser le public. Elle a même licencié récemment quatre de ses profs "pour éviter que le bateau coule". En vain. La Ronde Des musiciens dépose le bilan.