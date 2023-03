"L'école de la vie" : une nouvelle saison portée par Julie de Bona

Après une première saison très réussie, L'école de la vie est de retour. Cette fois-ci, c'est l'actrice Julie de Bona qui porte l'histoire, à l'instar de Guillaume Labbé dans la saison 1. Toujours autant bouleversante et proche du réel, la série française continue de donner sa chance à de jeunes comédiens et comédiennes bourré·es de talent.

L'école de la vie, saison 2, dès jeudi 30 mars à 20h45 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

"On a voulu parler de celles et ceux qui vont construire la société de demain, et ces personnes, ce sont les jeunes". Fils de profs, l'animateur et producteur Nagui est extrêmement enthousiaste à l'aube de la diffusion de la série L'école de la vie. Lancée il y a deux ans (et inspirée de la série québécoise 30 vies), elle raconte les destins croisés d'un professeur (Vincent en saison 1) et ses élèves.

Après Guillaume Labbé, c'est la comédienne Julie de Bona qui reprend le flambeau de cette deuxième saison sous les traits d'Alexandra. Professeur de français passionnée par son travail, Alexandra doit faire face à de graves problèmes personnels alors qu'elle veille sans relâche sur le bien-être de ses élèves. Drogues, famille d'accueil, agression sexuelle, deuil, réseaux sociaux… L'école de la vie explore les réalités que traverse la jeune génération, toujours avec subtilité et émotion.