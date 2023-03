"L’école de la vie" passe les tourments de l’adolescence au crible

Ce mardi 14 mars, découvrez les deux premiers épisodes de "L’école de la vie", une série coproduite par la RTBF sur les relations profs/élèves et le quotidien d’un lycée.

Depuis le décès de sa femme, Vincent, un prof d’histoire-géo campé par Guillaume Labbé, fuit la douleur en se réfugiant dans son travail. Pour lui, pas question de pérorer pendant des heures devant une classe. Il a ses propres méthodes pour transmettre à ses élèves sa passion pour l’histoire. Jeux de rôles, débats, projets de groupe… Il n’est jamais à court de ressources.

Mais être prof, c’est parfois bien plus que donner cours et corriger des copies. Pour la plupart des lycéens, l’adolescence est une période trouble, et Vincent s’est donné pour mission d’aider ses élèves à la traverser sans trop d’encombres.