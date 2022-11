"L’école de la vie", le nouvel album pudique et intime de Kendji Girac

Kendji Girac est l’invité du 8/9 pour son nouvel album "L’école de la vie", sorti le 11 novembre dernier. Un album dans lequel il nous partage son amour pour ce qui lui est cher.

Après avoir vendu plus de 5 millions de disques dans le monde, après avoir vu son dernier album "Mi vida" certifié album de platine en Belgique, Kendji Girac revient avec cet album personnel, placé sous le signe de la transmission.

"L’école de la vie", c’est une forme de premier bilan pudique et intime de la vie. Une vie qui a aussi beaucoup changé ces derniers temps puisque Kendji est devenu père en 2021. Dans cet album, il dédie une chanson à sa fille avec Eva, premier single sorti le 2 septembre. "Plus tard j’espère que ça lui fera plaisir de voir que son père lui a fait une chanson", confie-t-il.

Sur cet album il y a aussi des copains, comme Vianney dans Le feu, Florent Pagny dans Encore, et Soprano dans J’ai tendance. En duo comme en solo, Kendji chante ce qui lui plaît et qui le touche, dans une variété de styles et avec un maître-mot : le partage.