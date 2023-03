"L’école de la vie": découvrez les deux derniers épisodes de la saison 1

Pour éviter que ses camarades ne découvrent les problèmes financiers de sa famille, Zoé accumule les mensonges. Même à sa meilleure amie Anaïs, elle ne dit rien des problèmes auxquels elle doit faire face. Face à cette situation qui l’isole de plus en plus des jeunes de son âge, l’adolescente voyant ses notes dégringoler envisage alors une solution radicale : arrêter les cours et trouver un travail pour venir en aide à ses parents.

À travers l’histoire de Zoé et ses proches, c’est donc cette fois le thème de la précarité qui sera abordé. Un sujet complexe, qui a nécessité pour les auteurs d’entrer en relation avec des associations ainsi que des personnes concernées afin de coller le plus possible à leur réalité, explique Stéphanie Chartreux, la coproductrice de la série. "Ce qui était important c’était la justesse et que ce soit le plus proche possible de ce que peuvent vivre ces adolescents et leurs parents" conclut-elle.

Côté casting, on retrouve dans le rôle de Zoé Lorette Nyssen, lauréate du Prix Clap d’or remis lors du Festival de Cannes. Quant au rôle de sa mère, il est campé par Marie Dompnier, qui avait entre autres joué aux côtés de Thierry Lhermitte dans la série "Les Témoins".