L’école de Kanye West fait scandale pour mauvais traitement des élèves

La Donda Academy a fermé ses portes en octobre 2022 après plusieurs années d’ouverture discrète (les parents signaient une clause de confidentialité). C’est une école située dans le sud de la Californie qui a dans l’idée de réouvrir en septembre 2023. Les causes de cette fermeture viennent d’être dévoilées grâce à un document juridique que le média TMZ a pu se procurer. On découvre que deux institutrices ont porté plainte contre l’école et affirment avoir été licenciées pour discrimination raciale et à cause de leurs dénonciations sur des violences présumées du code de l’éducation.

Dans cette école décrite au départ pour former la prochaine génération de leaders, " Ils voulaient absolument supprimer beaucoup d’informations relatives à l’histoire. Ils ne voulaient pas que les enfants connaissent vraiment l’histoire des Afro-Américains ou des Asiatiques-Américains. L’Holocauste a également été omis du programme" dévoilent les institutrices Cecilia Hailey et sa fille Chekarey Byers.

Les deux femmes ont porté plainte également contre les conditions de vie des étudiants. Elles décrivent qu’ils pouvaient seulement manger des sushis à l’heure du repas tous les jours et sans exception. Ils ne pouvaient pas apporter de nourriture ou boissons extérieures à part de l’eau et les repas étaient pris par terre sans accès à des bancs ou à une cantine. Il n’y avait pas non plus de chaises en classe. D’autres articles surprenants étaient interdits comme les mots croisés, les feuilles à colorier, des œuvres d’art sur les murs, des bijoux ou encore des produits Nike et Adidas.

Mais ce n’est pas tout, parmi le manque de sécurité rapporté, les portes de l’école auraient été physiquement verrouillées de l’extérieur empêchant les élèves de sortir en dehors des horaires et constituant un risque en cas d’incendie.

Madame Hailey avertit également les parents qu’un changement d’établissement risque d’être compliqué car les enfants ne sont pas notés sur leur travail et ne reçoivent pas de bulletins : "Ils doivent être conscients que leurs enfants sont en retard ".