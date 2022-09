L’école dans l’art et la pop culture

Marc Demeuse est Professeur ordinaire à l’UMONS, Vice-recteur à l’enseignement, la qualité et la formation continue et Directeur de l’INAS, l’Institut d’Administration scolaire.

Marc Demeuse est titulaire d’une thèse en Sciences psychologiques, obtenue à l’ULiège, et d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en Statistique et en Informatique appliquées délivré par la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (ULiège).

Marc Demeuse a déployé sa carrière en France et en Belgique. En France, il a présidé le Conseil d’Ecole de l’Université de Lorraine, et fut désigné parmi les 21 premiers membres du Conseil scientifique de l’Education nationale (France) en janvier 2018. Il préside actuellement le Conseil d’Orientation stratégique et pédagogique de l’INSPE de l’académie de Versailles et enseigne à l’Université de Bourgogne. En Belgique, il a enseigné dans deux écoles normales d’instituteurs et dans une école de promotion sociale. Marc Demeuse est aussi membre-expert scientifique de la Commission de pilotage du système éducatif (FWB) et du conseil d’administration de l’Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC).

Les enseignements qui lui sont confiés à l’UMONS concernent la méthodologie de l’enquête (bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation – 1er cycle), la formation des enseignants (en particulier à l’agrégation), l’analyse des programmes et des politiques d’éducation prioritaire, la formation des cadres en master en sciences de l’éducation.

Notons que Marc Demeuse anime également des formations à destination d’enseignants et d’étudiants de troisième cycle, en Belgique et à l’étranger, principalement dans le domaine de l’évaluation et de l’analyse des systèmes éducatifs européens. Le service d’enseignement et de recherche qu’il dirige à l’UMONS est aussi très impliqué dans la formation des directeurs de l’enseignement obligatoire et des enseignants en cours de carrière.

Dans ses recherches, Marc Demeuse s’intéresse à l’évaluation des acquis cognitifs des élèves, l’étude de l’efficacité et de l’équité des systèmes scolaires européens, l’analyse des politiques d’éducation prioritaire, l’étude des mécanismes de pilotage, les méthodologies quantitatives et les statistiques en éducation et formation, la mise au point d’outils pédagogiques, en particulier dans l’enseignement des sciences ainsi que la réalisation et validation d’évaluations standardisées, en particulier dans le domaine du français langue étrangère.

Pour consulter la liste des publications de Marc Demeuse, cliquez ici.

Consultez aussi ce site qui fait le lien entre les travaux menés au sein de l’INAS et les praticiens dans le domaine de l’orientation scolaire et celui-ci qui présente les travaux de l’équipe dans le domaine des apprentissages scolaires (Comprendre Apprendre Progresser Transférer Evaluer).