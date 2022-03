L’école communale d’Hennuyères vandalisée

C’est un triste spectacle que les techniciennes de surface ont découvert ce lundi matin en ouvrant les portes de l’école communale d’Hennuyères (Braine-le-Comte) : les locaux avaient été saccagés dans la nuit de dimanche à lundi. Deux ou trois individus ont pénétré dans un des bâtiments de l’école dans une aile rénovée il y a cinq ans et fréquentée par 160 élèves de primaire.

Les dégâts sont assez importants : châssis abîmés, bancs et chaises retournés, robinets sectionnés, sols maculés de gouache. Voilà 160 élèves privés de leur local.

En attendant les résultats de l’enquête c’est la désolation à la fois pour les élèves, pour les professeurs, la direction et pour le bourgmestre Maxime Daye (MR) : "Tout le monde est choqué. D'autant plus que les portes ouvertes approchent à grands pas. Un moment important après la grave crise qu’on a traversé. Pouvoir remontrer l’école de l’intérieur et tous les projets, c’est presque indispensable. Heureusement grâce au travail et à la solidarité de tout le monde, les élèves vont rapidement regagner leur classe. C’est le plus important. En espérant aussi que l’enquête puisse rapidement nous aider à interpeller les vandales."

Grâce à la solidarité des parents et des enseignants, les élèves d’une classe ont pu retrouver des cours normaux ce mardi. Les autres élèves devront attendre mercredi. Une garderie est mise en place