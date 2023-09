L’école à domicile, un droit constitutionnel plutôt méconnu

Justement, quels types de citoyens les élèves de l’enseignement à domicile deviennent-ils ?

Pour répondre à ce questionnement, nous avons rencontré Ariane Baye, professeure en sciences de l’éducation à ULiège. Elle a supervisé un TFE sur la question et a accepté de lire les dernières études sur ce modèle d’apprentissage qui gagne du terrain partout.

Cela n’est pas étonnant pour l’experte, car déjà en 2015, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) avait émis un rapport prévenant les responsables des systèmes éducatifs que s’ils n’amélioraient pas leur efficacité et leur équité, de plus en plus de personnes auraient recours à des moyens de plus en plus privés pour éduquer leurs enfants.

D’autant que les études (israéliennes et américaines) démontrent que les scolarisés à domicile développent plus de compétences sociales que les autres, grâce surtout aux parents désireux de socialiser leurs enfants par d’autres formes que par l’école qui, elle, doit gérer toute une masse d’individus.

Les études appuient aussi que ces jeunes hors système scolaire votent plus et s’impliquent beaucoup plus dans les activités communautaires, en répondant volontiers aux activités de quartier intergénérationnelles, par exemple. Un engagement social et politique fort là aussi lié au profil parental.

En tout cas, du côté de notre enseignement communautaire, on dit prendre bonne note des raisons pédagogiques qui ont poussé cette toute petite minorité à lui tourner le dos.