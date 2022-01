L’écoféminisme, "des nouvelles lunettes pour comprendre le fonctionnement de notre société"

Partout dans le monde, à peu près au même moment, les années 70, sont nés des mouvements qui ne s’appelaient pas encore écoféminisme, mais qui avaient la même réflexion et la même veine, comme s’il y avait une certaine urgence à enfin parler de ces préoccupations.

Pour Jeanne Burgart Goutal, professeure agrégée de philosophie, déjà très consciente de ces problèmes, la révélation s’est faite via le film de Coline Serreau, Solutions locales pour un désordre global. Dans ce documentaire, l’écoféministe indienne Vandana Shiva établit des liens entre les injustices en général, les injustices entre hommes et femmes, la dégradation de la condition des femmes, en parallèle avec les politiques de développement et de modernisation. Jeanne Burgart Goutal a ainsi découvert ce mouvement à la fois d’activisme politique, de pensées, de pratiques variées, qui, depuis les années 70, a théorisé et mis en oeuvre tous ces liens.