L’écocide et l’incitation au suicide devraient faire leur entrée dans le Code pénal belge

L’écocide et l’incitation au suicide devraient faire leur entrée dans le Code pénal, rapporte Le Soir, De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg ce samedi 5 novembre. La modernisation et la simplification du Code pénal, vieux de plus d’un siècle et demi, ont passé le cap de l’adoption par le Conseil des ministres – l’annonce sera faite par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) après les congés.

L'entrée dans le Code pénal de l’écocide, autrement dit des dégâts graves et permanents infligés à l’environnement à grande échelle, fait de la Belgique une pionnière dans ce domaine au niveau européen. La nouvelle version du Code Pénal prévoira une peine pouvant aller de 10 à 20 ans de prison pour une condamnation, suite à des dégâts graves et permanents infligés à l’environnement à grande échelle.