L’éco-responsabilité et la transparence, les deux fers de lance du fait maison en beauté.

Le DIY fait aujourd’hui l’unanimité en beauté au point que les internautes partagent leurs recettes de masques, nettoyants du visage, dentifrices, déodorants et autres exfoliants au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, média social préféré des plus jeunes utilisateurs, le hashtag #DIYBeauty a déjà généré plus de 400 millions de vues, sans compter ses très nombreux dérivés, témoignant d’un engouement certain pour ce nouveau mode de consommation. Une nouvelle étude* vient confirmer cet attrait, et explique les raisons d’un tel intérêt pour les cosmétiques faits maison.

La motivation première des adeptes du DIY en beauté est le besoin de transparence.

Autrement dit, désireux de maîtriser et de connaître les formules de leurs cosmétiques, les consommateurs les font désormais eux-mêmes. Pas moins de 20% des personnes interrogées déclarent que le fait de pouvoir choisir les ingrédients de leurs cosmétiques est le principal avantage du fait-maison, leur apportant une totale transparence et des produits sains. Un aspect qui revêt une telle importance que la volonté de consommer de façon plus responsable n’arrive qu’en deuxième position (15,5%), devant la possibilité de personnaliser ses produits (10%).