L’Eco-pâturage : des animaux en alternative aux tondeuses et désherbants

Et si à la place de sortir tondeuse, débroussailleuse et autres produits désherbants pour gérer l’herbe qui pousse sur votre terrain, vous faisiez appel à des moutons et des chèvres ? Ce principe de gérer de manière naturelle une parcelle de terrain s’appelle l’éco-pâturage. Nous avons rencontré un éleveur passionné et convaincu par son travail.

Pierre Lambert et son épouse ont lancé l’élevage atypique en 2020, suite à une reconversion professionnelle. "J’ai été chauffeur poids-lourd dans le domaine agricole pendant 13 ans. Un jour, mon épouse et moi-même avons eu envie de changer de vie, de revenir à l’essentiel. On a commencé avec 6 moutons puis nous avons augmenté notre quota d’animaux petit à petit." nous explique Pierre Lambert, le créateur de l’élevage atypique.

L’éco-pâturage c’est la gestion de votre parcelle par des moutons, des chèvres, des chevaux ou des bovins. L’éco-pâturage permet de conserver la biodiversité de votre terrain ainsi que sa remise en état grâce à l’engrais produit par les déjections des animaux. "Nous sommes des bergers atypiques car nous ne produisons rien, ce qui nous permet d’avoir une relation beaucoup plus proche avec nos animaux. Aucun des moutons que vous voyez ici ne finira au barbecue !" nous confie Pierre Lambert.

Les moutons et chèvres restent parfois quelques semaines, parfois quelques mois sur une même parcelle. C’est l’animal qui va décider du temps dont il a besoin pour défricher le terrain en fonction de la superficie et de la flore. "Chez nous la vie type d’une brebis c’est : profiter, faire des siestes et manger de l’herbe. On ne lui demande pas de production, on ne lui demande pas de manger une parcelle rapidement. S’il lui faut trois mois, on lui laissera trois mois. On est ce que j’appelle le "Club Med" des moutons et des chèvres." nous dit Pierre en souriant.