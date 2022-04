L’éco-festival "Demain" à Mons fait dialoguer l’art, le territoire et le lien social vers une meilleure transition écologique

Dès le 20/04, le festival débute son joyeux lot d’activités, présentant un programme riche et diversifié. Danse libre, tarot, kayak, philosophie, balade sonore à la découverte de la faune et de la flore, théâtre… Après deux ans de crise sanitaire où l’accès à la culture a été plus que bafoué, MARS s’interroge sur ce droit pourtant fondamental. En lien avec ses missions premières de création et de diffusions de projets artistiques, l’institution culturelle intente une véritable réflexion politique pour faire dialoguer artistes, liens sociaux et territoires.

De nombreuses opportunités de célébrer ensemble le futur de nos régions, dans un respect social de l’environnement et de la communauté.



Informations pratiques

MARS – Mons Arts de la Scène

Deux adresses : Maison Folie (8 rue des Arbalestriers) ou Théâtre le Manège (1 rue des Passages)

Du 20/04 au 01/05