L'éco-fatigue : quand la culpabilité fatigue.

Les dernières manifestations "happening", qui consistent à impliquer le public dans la revendication, le plus souvent provocatrices, sont de plus en plus courantes dans différents pays du monde. Jets de nourritures sur les œuvres d'art, sit-in sur les autoroutes, jets de vêtements sur la voie publique, les manifestations ne sont pas toujours appréciées par le grand public en raison de leur portée "culpabilisatrice".

Par exemple, les manifestations du collectif écologiste "Dernière rénovation" (pour la rénovation énergétique des bâtiments en France) qui bloquent des rues, des axes routiers, le périphérique parisien en s'asseyant sur les voies. Leurs opérations peuvent exaspérer certains automobilistes, qui poussent ou menacent parfois les membres du collectif. Certains commentaires de leurs vidéos évoquent l'inutilité de leurs actes et leur manque de considération à l'égard des citoyens.

Face aux flots d'informations sur l'environnement, qui se contredisent parfois, et la nécessité de toujours faire plus et mieux pour la planète, la santé mentale des individus est mise à l'épreuve constamment. Pour combattre son éco-fatique, il existe des solutions : être moins dur avec soi-même, toujours faire de son mieux font partie des pistes préconisées.