L'éco-colocation, un mode d'habitat en plein boom.

S'il est possible de dénicher des offres en se rendant sur les sites d'annonces de colocations "classiques", les chances sont toutefois plus grandes de trouver son bonheur sur les réseaux sociaux, à l'instar des groupes Facebook "Eco-location" ou "Ekolok". Les sites d'associations spécialisées dans l'éco-colocation représentent également une bonne option.

"Selon le mode de recherche, vous n’allez pas toucher le même type de personnes. Dans les petites annonces des sites de colocs, par exemple, vous aurez accès à des profils très diversifiés tandis qu’en passant par vos réseaux d’amis et de connaissances, vous allez favoriser les chances de partage de valeurs communes. Les listes de diffusion, blogs ou réseaux de causes qui vous sont chères vous permettront quant à elles de contacter des personnes qui partagent les mêmes engagements au quotidien", recommande pour sa part le guide d'Eko! et de Mouvement Colibris.