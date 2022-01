L’écluse d’Ampsin-Neuville officiellement ouverte à la navigation

C'est l'entreprise Duchêne, installée dans la région, qui effectue les travaux. Ils ont dû être interrompus à cause de la situation sanitaire. "Quand on a repris, heureusement, on est en extérieur, donc on a quand même pu reprendre, tout en respectant bien sûr les consignes, parfois en adaptant la taille des équipes, et en tenant compte bien entendu des conditions sanitaires nécessaires", précise Arnaud Villaumé, directeur de projets chez Duchêne.

Un budget de 138 millions d'euros

Les travaux s'élèvent à 138 millions d'euros. L'Europe aide financièrement la Région wallonne. "C'est 88 millions sur 138 qui sont apportés par le niveau européen" détaille Philippe Henry, Ministre wallon des Infrastructures. "Ça nous permet d'avoir des travaux de cette ampleur, très très importants pour le transport marchandises, transnational, et d'avoir des bateaux de plus grand gabarit".

Moins de poids lourds sur les routes et davantage de bateaux pour le transport des marchandises, c'est l'objectif poursuivi par la Région wallonne depuis quelques années.