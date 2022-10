L’éclipse partielle du Soleil observable à partir de 11 heures dans l’hémisphère nord

L’astrophysicienne enchaîne : "On a eu une éclipse lunaire totale au mois de mai et maintenant on a une éclipse solaire partielle. Les saisons d’éclipse sont à peu près tous les six mois. Maintenant, évidemment, pour les éclipses solaires ou lunaires, il faut qu’elles soient visibles depuis la Belgique pour qu’on puisse les observer. Ici, la prochaine éclipse solaire partielle qui sera visible depuis la Belgique sera seulement en mars 2025. Donc, si on a l’occasion, c’est vrai qu’autant la regarder. Mais attention, évidemment, en faisant toujours très attention".

L’éclipse ne sera perceptible qu’à condition qu’il fasse beau, en regardant en effet le soleil avec des lunettes adaptées et neuves, pour éviter les brûlures de l’œil, ou avec des instruments grossissants (jumelles, télescopes) avec filtre, disponibles dans les centres qui organiseront une observation. C’est la seizième éclipse partielle de Soleil du XXIe siècle et la seconde cette année, visible au-dessus du Pacifique Sud.