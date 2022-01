L'éclairage de nos routes fait peau neuve

Exit les lumières orange, place aux LED blancs !

Sur les 110 000 points lumineux que comptent nos grands axes, 55 000 ont déjà été remplacés.

Le plan Lumières 4.0 vise à rendre l'éclairage des routes wallonnes plus économique, plus écologique et plus sécurisant pour les automobilistes, grâce à un meilleur rendu des couleurs.

Ce nouvel éclairage a l'avantage d'être modulable. En fonction de la fréquentation des routes, du jour de la semaine ou de l'heure, on peut décider d'une intensité de 100% (jusqu'à 22h), 70% (entre 22h et minuit) et 50% entre minuit et 6h du matin. Ces proportions sont par exemple d'application du dimanche au jeudi.

Vous pouvez suivre l'avancée des travaux sur le site Luwa : "Les autoroutes wallonnes entrent dans le futur".