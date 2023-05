L'éclair est la pâtisserie préférée des belges

D’abord une pâte à choux ! Il y a un petit geste technique important: quand le mélange eau + lait + beurre bout, on ajoute la farine en une fois et on mélange vivement et c'est le début de la pâte à choux. On ajoute les œufs un à un. Quand la pâte est prête, on la verse dans une poche avec laquelle on la dépose en boudins. On les cuit au four pendant 20 minutes.

Il nous faut une crème pâtissière (vanille, ou chocolat, ou café, ou autre chose !). " La crème pâtissière est le résultat d’une crème anglaise (mélange de jaunes d’œufs et de sucre, de lait à la vanille à remettre ensuite sur le feu) à laquelle on ajoute un élément liant. "

Deux options sont possibles pour fourrer l’éclair :

le couper en deux et garnir

faire un petit trou sur la partie du dessous et remplir à la poche à douille (petite douille)

Pour le glaçage, on peut se procurer pour plus de facilité de la pâte de fondant. Ou on mélange du sucre glace que l'on aromatise avec un peu d'eau de rose.