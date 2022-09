L'échevine Ecolo de la Ville de Bruxelles Zoubida Jellab fustigée par son ex-chef de cabinet

Depuis qu'elle est devenue échevine, en décembre 2018, Zoubida Jellab en est à son quatrième chef de cabinet. Le troisième vient de démissionner et un vent favorable nous a fait parvenir le courrier adressé à son ex-patronne. Morceaux choisis :

"Je démissionne car travailler pour vous c’est accepter la non-empathie, c’est défendre le culte du " non-droit à l’erreur ". Combien de personnes avez-vous licenciées car celle-ci montraient des signes de fatigue, de maladie (burn-out)? Combien de personnes se sont échappées de votre cabinet ? Pour leur santé, physique, mentale ?"

L'ex-chef de cabinet poursuit : "Je démissionne car vous poussez les membres de votre cabinet à la politique du " marche ou crève". J’ai décidé de ne plus marcher. Je démissionne car j’ai décidé de ne pas crever. Je démissionne car vos disfonctionnements multiples sont générateurs de maladies, de burn-out, d’épuisement. Vous n’arrivez pas à l’entendre, vous ne souhaitez pas vous remettre en question. C’est de votre responsabilité, vous en prenez le droit. Mais c’est aussi le droit de tout travailleur de dire " STOP " et de ne plus subir." (sic)