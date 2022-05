L'échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba, harcèle-t-elle des membres de son cabinet?

Parmi les démissionnaires, on trouve deux chefs de cabinet, six attaché(e)s de presse ou responsables des réseaux sociaux, des conseillers culturels et une secrétaire. Sur la dizaine d'ex-collaborateurs contactés, un seul nous a répondu ne pas être concerné par un problème de harcèlement ou de souffrance au travail. Les autres ont tous requis un strict anonymat.

"Delphine a toujours raison, ce n'est jamais de sa faute et elle sait tout sur tout", commence notre témoin. "Elle nous fait douter tout le temps de nos compétences, elle nous explique comment notre job fonctionne alors que nous connaissons a priori notre travail", poursuit cette ex-collaboratrice de l'échevine socialiste.

Une autre enchaîne : "il y a un double discours dans le chef de l'échevine et c'est ça qui est difficile. Il y a une bienveillance, un féminisme et une approche pour la semaine de quatre jours de travail en apparence, et dans la réalité concrète, c'est l'inverse. (...) Je me suis retrouvée à travailler 75-80 heures/semaine, ça a été assez intense. Bon, au début, on veut se faire bien voir, je suis encore jeune, donc on essaie de faire bonne impression et puis, par après, je me suis vite rendu compte que ça n'irait jamais."

Nous demandons à une troisième personne comment s'est déroulé son passage au cabinet de Delphine Houba. La réponse fuse : "Horriblement mal, je n'ai pas d'image d'expérience professionnelle qui se passe plus mal que ça". Cette ancienne collaboratrice a aussi vu le chef de cabinet de l'échevine se faire littéralement "casser" selon son propre terme. Casser comment?

"Humainement, moralement. Elle l'humiliait devant nous en réunion d'équipe, tout le temps, même quand il n'était pas là, elle le critiquait, elle avait du mépris pour lui. C'était impressionnant. Et puis, après lui, c'est tombé sur moi et sur la secrétaire et on est parti, un à un..."